САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел

Централното командване на Съединените щати заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели.

Те са в отговор на опитите за атаки от страна на иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни, се посочва в публикация в Екс.

Ирански медии съобщиха, че петима души, сред които дете, са убити, а 50 - ранени, по време на сватба близо до крайбрежния иранския град Сирик. Техеран заяви, че в отговор на американските удари е изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Тази сутрин Йордания и Кувейт заявиха, че през нощта са предотвратили нови ирански атаки.

Същевременно американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузкия проток са преминали 17 милиона барела петрол - най-голямото количество от началото на конфликта.