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Започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври.

От партия "Възраждане" обявиха, че ще се регистрират за вота днес от 11.00 часа.

Крайният срок за подаването на документите е 17.00 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент.

Ден по късно, на 23 септември, чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидатпрезидентски двойки в бюлетината за гласуване.

#президетски вот #партии и коалиции #цик #регистрация

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