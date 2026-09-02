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С протести в Сърбия отбелязаха 22 месеца от рухването на козирката на гарата в Нови Сад

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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При инцидента загинаха 16 души

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Хиляди студенти и граждани се включиха в протести в Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад, където при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души.

Демонстрации имаше в Белград, Нови Сад и Ниш.

В сръбската столица протестиращите се събраха близо до старата железопътна гара, а шествието им завърши с отдаване на почит към жертвите с 16-минутно мълчание.

Студентите обещаха да продължат протестите и обвиняват институциите, че не са успели да установят кой е отговорен за инцидента в Нови Сад.

Студентското движение заяви готовност за участие в избори, когато и да бъдат насрочени.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка и ще насрочни извънредни парламентарни и президентски избори, но до момента не е предприел конкретни действия.

#22 месеца #жп гара в Нови Сад #Сърбия #срутване #протести

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