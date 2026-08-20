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Вучич: Предсрочните избори в Сърбия ще са на 18 или 25 октомври

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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Вучич: Предсрочните избори в Сърбия ще са на 18 или 25 октомври
Снимка: БТА/Архив
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Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви пред сръбската обществена телевизия RTS, че предсрочните парламентарни избори в страната ще се проведат на 18 или 25 октомври. До дни ще стане ясно коя от двете дати ще бъде избрана.

„С наближаването на изборите мнозина разбират, че резултатите няма да са такива, каквито са се заблуждавали“, коментира Вучич.

На въпрос дали Сърбия навлиза в атмосфера на референдум преди изборите, Вучич заяви, че няма да използва възможността си като президент на републиката, за да говори по партийни въпроси.

Сръбските студенти поискаха оставката на Вучич през пролетта на 2025 г. след вълна от мащабни протести в страната. Демонстрациите бяха предизвикани от падането на козирката на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души.

Последните парламентарни избори в Сърбия се проведоха през декември 2023 г. Вотът беше съпроводен от сериозни критики и сигнали за нарушения.

# Александър Вучич #избори в Сърбия

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