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Министрите обсъждат решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.

Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието.

Кабинетът ще обсъди и меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България.

# инвестиции #Китай #решения #подкрепа на бизнеса #МС #заседание #новини в Метрото

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