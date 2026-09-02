Министрите обсъждат решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия

Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.

Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието.

Кабинетът ще обсъди и меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България.