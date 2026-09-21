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Манолова: КЗП проверява бензиностанциите у нас за необосновано увеличение на цените на горивата

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Чете се за: 01:57 мин.
У нас
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горива - бензиностанция
Снимка: илюстративна
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Комисията за защита на потребителите вече проверява бензиностанциите в страната за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, обяви председателят на регулатора Мая Манолова в публикация във Фейсбук.

„Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата“, заяви Манолова, уточнявайки че „проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места“.

Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, уточни Манолова, която зае поста председател на КЗП на 18 септември с решение на правителството.

„Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят“, допълни тя.

В публикацията си Манолова съобщи още, че успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, които са в правомощията на комисията, както и с неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги.

Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

В България средната цена на дребно на най-масовия бензин А-95 достига 1,69 евро за литър, на дизела нараства до 1,96 евро за литър, а пропан-бутанът е на средна цена от 69 цена за литър, по данни на платформата Fuelo.

#КЗП проверки #цени на горивата #новини в Метрото

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