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Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Лозенец“: Клиничната експертиза в диалог с изкуствения интелект

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От 14 до 18 септември специалистите от Клиниката по кардиология ще извършват безплатни прегледи и ще запознават пациентите с възможностите на изкуствения интелект в медицината

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Изкуственият интелект вече променя начина, по който медицината анализира и интерпретира клиничната информация. В кардиологията той може да подпомага анализа на електрокардиограми, образни изследвания и други медицински данни, като открива повтарящи се характеристики и отклонения, свързани с определени сърдечносъдови състояния. Това разширява възможностите на съвременната диагностика, но поставя и съществено изискване: всяко генерирано заключение да бъде осмислено през медицинското познание, клиничния контекст и отговорността към конкретния пациент.

Именно в този контекст от 14 до 18 септември, УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни кардиологични прегледи, които ще бъдат извършвани от специалистите от Клиниката по кардиология, чийто началник е проф. д-р Николай Димитров, д.м. В основата на всяка консултация ще бъде индивидуалната оценка на сърдечносъдовото състояние на пациента. Като допълнителна част от прегледа екипът ще представи по достъпен и практически насочен начин как изкуственият интелект е интегриран в работата на клиниката, какви аналитични възможности предоставя и къде се очертават неговите ограничения.

Пациентите ще могат да проследят степента на корелация между технологично генерирания анализ и професионалното заключение на кардиолога. Специалистите ще покажат къде изводите съвпадат, къде е необходима допълнителна клинична интерпретация и защо един алгоритмичен отговор не може сам по себе си да бъде приравнен към медицинска диагноза. Изкуственият интелект може да подпомага аналитичния процес, но клиничното решение остава отговорност на лекаря.

Инициативата цели да повиши и обществената информираност за разумното използване на общодостъпните платформи с изкуствен интелект. Пациентите ще получат практически насоки как да формулират запитвания, свързани със здравето, как критично да оценяват получените отговори и защо тълкуването на симптоми, изследвания и медицински документи винаги следва да бъде обсъждано със специалист.

Под ръководството на проф. д-р Николай Димитров, д.м., Клиниката по кардиология развива подход, при който новите технологии се въвеждат след преценка на тяхната надеждност, приложимост и реална полза за пациента. Именно в това се разпознава нивото на университетската медицина - в способността не просто да възприема иновациите, а да ги изследва критично и да ги прилага отговорно.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел. 02/96 07 682. Препоръчително е пациентите да носят наличната медицинска документация и резултатите от предходни изследвания.

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