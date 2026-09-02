Недоволство в с. Храбърско заради липсата на вода

Жители на село Храборско твърдят, че вече 3 седмици водоподаването в селото е ограничено, а от една седмица нямат почти никаква вода.

Според някои от жителите на населеното мясо, проблемът е доста по-стар - от 1990-та, а за други той е започнал след пандемията.

"Ситуацията е плачевна като цяло. Проблемът с водата стои навсякъде в България, то е ясно. Но и тук, в селото, от години не е работено по въпроса. И тук последното лято, последния месец, август, ситуацията е апокалиптична, ако може така да се изразим, защото няма 20 дена вода от чешмата, капка на някои от улиците. И нашите уплаквания и контактите с институциите са прехвърляне на отговорността. Или община Божурище прехвърля към ВиК - София област, или София област към община Божурище."

Жителите припомнят, че още през 2020 година е било обещано изграждането на 7 нови сондажа, от които 6 години по-късно един е изкопан, положени са тръби, но работата не е продължила.

"От общината ви казват, че няма вода просто. Изведнъж е свършила водата. Въпреки, че резервоарите навсякъде около нас и тук, около селото, всички са пълни. И навсякъде има вода. Дебитът, казват, че е малък. И другото, което е проблемът, че ВиК не са си организирали така мрежата, че не могат да разделят дори селото, за да направят режим. Трябваше да ходим да им се молим да слагат нови, допълнителни кранове, за да може да разделят някак си селото на режим. Защото, фактически, то е във високата част. И когато няма вода и дебит, цялата вода слиза надолу. И тъй като не могат да отрежат долната част от селото, и казват това вода има - ама не навсякъде."

Хората са недоволни, че институциите не обръщат внимание на сигналите им.

"Кметът, който има селото, се едно сме без кмет. Може ли да ми кажете без вода как се живее? Аз имам две внучета, хората също имат деца. Няма пране, няма нищо. С тази водоноска, която от един месец имаме два пъти идва водоноска. Къде да се изпереме? Къде да се изкъпеме? Кво да направиме? Ние трябва да се изселим, за да може да препитаваме по някакъв начин. Това не е нормално. И всяка една институция ти обръща гръб и всеки идва, върти крановете и се казва, че Дунава няма вода. Бихте ли ми казали къде е Дунава, къде е Храбърско? Защото това не е нормален отговор. Не може хората от ВиК, служителите, да идват и да нямат план, архитектурен план на водопреносната мрежа, как е изграден. Идват с една скица, където са си отбелязали крановите и всеки идва и върти. Това е тяхното. Няма вода. Само че водата не може изведнъж да изчезне. Това не е нормално."

На среща с ВиК е било обещано, че ще бъде наета фирма, която да направи обход и да се установи дали няма някакви скрити течове. Жителите на Храбърско са катеторични, че тази година са използвали същото количество вода, както и миналата, а и по-миналата.

От ВиК-София област са отговорили, че проблемът с водоподаването се дължи на значително намаления дебит на водоизточниците, от които се снабдява селото в резултат на трайно засушаване и продължителния период с високите температури.

А от Община Божурище заявяват, че на заседание на Общинския съвет, проведено на 28 август, са гласувани и осигурени необходимите финансови средства за оборудването и въввеждането в експлоатация на сондажа за село Храбърско, както и средства за изграждането на необходимата електрическа мрежа. Общината е заплатила трифазно електрозахранване, казват още, че са подменени десетки километри водопроводна мрежа и че е въведен график за режимно водоподаване.

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