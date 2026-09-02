БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство в с. Храбърско заради липсата на вода

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Запази

Според хората институциите се оправдават с безводие и си прехвърлят отговорността

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жители на село Храборско твърдят, че вече 3 седмици водоподаването в селото е ограничено, а от една седмица нямат почти никаква вода.

Според някои от жителите на населеното мясо, проблемът е доста по-стар - от 1990-та, а за други той е започнал след пандемията.

"Ситуацията е плачевна като цяло. Проблемът с водата стои навсякъде в България, то е ясно. Но и тук, в селото, от години не е работено по въпроса. И тук последното лято, последния месец, август, ситуацията е апокалиптична, ако може така да се изразим, защото няма 20 дена вода от чешмата, капка на някои от улиците. И нашите уплаквания и контактите с институциите са прехвърляне на отговорността. Или община Божурище прехвърля към ВиК - София област, или София област към община Божурище."

Жителите припомнят, че още през 2020 година е било обещано изграждането на 7 нови сондажа, от които 6 години по-късно един е изкопан, положени са тръби, но работата не е продължила.

"От общината ви казват, че няма вода просто. Изведнъж е свършила водата. Въпреки, че резервоарите навсякъде около нас и тук, около селото, всички са пълни. И навсякъде има вода. Дебитът, казват, че е малък. И другото, което е проблемът, че ВиК не са си организирали така мрежата, че не могат да разделят дори селото, за да направят режим. Трябваше да ходим да им се молим да слагат нови, допълнителни кранове, за да може да разделят някак си селото на режим. Защото, фактически, то е във високата част. И когато няма вода и дебит, цялата вода слиза надолу. И тъй като не могат да отрежат долната част от селото, и казват това вода има - ама не навсякъде."

Хората са недоволни, че институциите не обръщат внимание на сигналите им.

"Кметът, който има селото, се едно сме без кмет. Може ли да ми кажете без вода как се живее? Аз имам две внучета, хората също имат деца. Няма пране, няма нищо. С тази водоноска, която от един месец имаме два пъти идва водоноска. Къде да се изпереме? Къде да се изкъпеме? Кво да направиме? Ние трябва да се изселим, за да може да препитаваме по някакъв начин. Това не е нормално. И всяка една институция ти обръща гръб и всеки идва, върти крановете и се казва, че Дунава няма вода. Бихте ли ми казали къде е Дунава, къде е Храбърско? Защото това не е нормален отговор. Не може хората от ВиК, служителите, да идват и да нямат план, архитектурен план на водопреносната мрежа, как е изграден. Идват с една скица, където са си отбелязали крановите и всеки идва и върти. Това е тяхното. Няма вода. Само че водата не може изведнъж да изчезне. Това не е нормално."

На среща с ВиК е било обещано, че ще бъде наета фирма, която да направи обход и да се установи дали няма някакви скрити течове. Жителите на Храбърско са катеторични, че тази година са използвали същото количество вода, както и миналата, а и по-миналата.

От ВиК-София област са отговорили, че проблемът с водоподаването се дължи на значително намаления дебит на водоизточниците, от които се снабдява селото в резултат на трайно засушаване и продължителния период с високите температури.

А от Община Божурище заявяват, че на заседание на Общинския съвет, проведено на 28 август, са гласувани и осигурени необходимите финансови средства за оборудването и въввеждането в експлоатация на сондажа за село Храбърско, както и средства за изграждането на необходимата електрическа мрежа. Общината е заплатила трифазно електрозахранване, казват още, че са подменени десетки километри водопроводна мрежа и че е въведен график за режимно водоподаване.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#с. Храбърско #Недоволство #режим на водата #решение

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
1
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
2
Два американски военни самолета са на летището в София, министър...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
3
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
4
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна
5
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“...
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара
6
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Общество

Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
5569
Чете се за: 04:17 мин.
Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания
Чете се за: 00:50 мин.
Пенсионната реформа: Динамичен, консервативен или балансиран - кой тип подфонд да изберем? Пенсионната реформа: Динамичен, консервативен или балансиран - кой тип подфонд да изберем?
Чете се за: 04:00 мин.
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
10785
Чете се за: 02:15 мин.
Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот
Започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Министрите обсъждат решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия Министрите обсъждат решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места в Югозападна България Временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места в Югозападна България
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Гледат мярката на 24-годишния украинец, задържан за убийството на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
С протести в Сърбия отбелязаха 22 месеца от рухването на козирката...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Недоволство в с. Храбърско заради липсата на вода
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Венеция е кино от днес до 12 септември
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ