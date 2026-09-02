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Българската позиция: Хибридните атаки срещу Германия са неприемливи

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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България реагира с позиция на външното ни министерство, в която се казва, че хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. На този фон: остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите.

България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг, се казва в позиция на външното ни министрество. ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП настояха президента Йотова да свика КСНС и обвиниха управляващите, че мълчат по темата. „Прогресивна България“ им отговориха, че първо трябва да се изчакат окончателните резултати от разследването в Германия. Позицията на България дойде от Министерството на външните работи: хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. И още: България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност.

Опозицията критикува управляващите, че не назовават откъде идват хибридните атаки.

Георг Георгиев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „България мълчи затова, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад този и зад още няколко предполагаеми атаки. Заплахите са видими, а това че нашата глава е дълбоко в политическия пясък, няма да ни спаси тогава когато те дойдат и до нас.“

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Единствената страна, която не споменава Русия е България. Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортният министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване.“

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: „Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали, въпреки взрива, който имахме в нашия завод. Въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за другите викаме дипломатите.“

Управляващите от „Прогресивна България" отговориха: често външната политика се използва за вътрешнопартийни цели.

Петър Витанов, председател на ПГ на „Прогресивна България": „Ние, разбира се, като страна член на ЕС и на НАТО нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам „Северен поток".“

Критики и от „Възраждане".

Цончо Ганев, депутат от ПГ на „Възраждане": „Мнозинството на Радев в НС отхвърли проекта на решение, с който искахме правителството да започне преговори с ЕК България да може да закупува руски петрол.“

Снимки: БТА

ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП отново отправиха апел към президента за свикване на КСНС.

Христо Гаджев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Опитът за взривяване на дрон с експлозиви на цивилно гражданско летище си е опит за терористичен акт.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Искаме свикване на КСНС, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.“

Петър Витанов, председател на ПГ на „Прогресивна България": „Честно казано аз не виждам някаква спешна необходимост.“

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: „Може и да е съвет към премиера - това е тяхно решение.“

Цончо Ганев, депутат от ПГ на „Възраждане": „Консултативен съвет ние от няколко месеца се борим да има. Изпълняващият длъжността президент категорично отказва.“

ДПС не коментираха.

#неприемливи #срещу Германия #българска позиция #хибридни атаки

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