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Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за инцидента на летището в Лайпциг

Милена Кирова от Милена Кирова
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След като Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите.

От Външното ни министерство разпространиха позиция, в която се казва, че България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг.

Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност.

ГЕРБ-СДС и ДБ настояха президента Йотова да свика КСНС и обвиниха управляващите, че мълчат и не назовават като виновник за атаката Русия.

Очаква се и коментар от управляващите.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "Поводът за този брифинг е и изявлението на външния и вътрешния министър на Германия, които разкриха истината за нападенията на летището в Лайпциг – зад заредения с експлозиви дрон стои руски опит за саботаж. Това е атака срещу най-големия ни икономически и политически съюзник. Има коментари от генералния секретар на НАТО и Урсула. България мълчи за това, че Русия стои зад тази и няколко други атаки. Какво трябва да се случи, за да се солидаризира България? Какво се случва със сигурността в нашата държава, щом Русия е способна да достигне дори до Германия?"

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Външното министерство излезе с позиция, че хибридните атаки не трябва да се случват, но не се казва кой стои зад тези хибридни атаки. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали. През последните 15 дни това не е изолиран случай – Полша, Италия, Германия. Президентът да свика КСНС и да стане ясно каква информация имат службите."

Ивайло Мирчев, ДБ: "Всички страни, всички наши съюзници изразиха солидарност и споменаха Русия, която дори вече не е в хибридна война с Европа. Единствената страна, която не споменава Русия е България, липсва позиция на МВнР, има един статус в Туитър, в който пише - дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената, все едно нищо подобно не се е случило. Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се опитва да изкара спортния външен министър от Русия от санкционния списък. Последният КСНС беше на тема вейповете. Г-жа Йотова вече 8 месец е президент, искаме КСНС, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и Путин."

Атанас Атанасов, ДБ: "Ние сме ненадеждна държава по отношение на координацията между специалните сили в страните членки на ЕС и НАТО."

- Германия обвини Русия директно за казуса в Лайпциг и вече опозицията иска свикване на Консултативния съвет по национална сигурност?

Петър Петров, "Възраждане": "Единственото, което ще коментирам, е, че изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика, ще бъдат спечелени от нашия партньор в Европейския парламент "Алтернатива за Германия", оттам нататък вече те ще вървят и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени на управлението на България."

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#инцидент в Лайпциг #искане на КСНС #политически реакции

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