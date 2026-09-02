ГЕРБ-СДС: Президентът да свика КСНС

Президентът Илияна Йотова да свика КСНС, поискаха от ГЕРБ - СДС на трибунка в парламента. Поводът са обвиненията на Германия срещу Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на авгус

Георг Георгиев, ГЕРБ: "Поводът за този брифинг е и изявлението на външния и вътрешния министър на Германия, които разкриха истината за нападенията на летището в Лайпциг – зад заредения с експлозиви дрон стои руски опит за саботаж. Това е атака срещу най-големия ни икономически и политически съюзник. Има коментари от генералния секретар на НАТО и Урсула. България мълчи за това, че Русия стои зад тази и няколко други атаки. Какво трябва да се случи, за да се солидаризира България? Какво се случва със сигурността в нашата държава, щом Русия е способна да достигне дори до Германия?"

Ние се дистанцираме и видно от политическите НЕреакции не се солидаризираме с нашите съюзници, допълни Георгиев.

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: "Германия въвежда допълнителни мерки. Реакциите няма да се ограничат само до политически. България трябва да каже „за“ и „против“, или пак ще пристъпим към дерогация на съмнителни личности. Радев в МС имаше шанса да осъди това и да каже какво мисли по темата със сигурността, защото заплахите са видими. А нашата глава е дълбока в дипломатическия пясък."

Опитът за взривяване на дрон е терористичен акт, допълни Христо Гаджев.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Външното министерство излезе с позиция, че хибридните атаки не трябва да се случват, но не се казва кой стои зад тези хибридни атаки. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали. През последните 15 дни това не е изолиран случай – Полша, Италия, Германия. Президентът да свика КСНС и да стане ясно каква информация имат службите."

Освен да се изяснят реалните рискове за България при ескалация на конфликта между Русия и ЕС, от ГЕРБ настояват за свикване на КСНС, за да не се използва темата в предстоящата предизборна кампания.