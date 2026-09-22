Делян Пеевски: Нека ценим и пазим свободата и независимостта, за да продължим пътя на развитие

Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България. Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

"На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност. С този велик акт страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава", добавя Пеевски.