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ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Делян Пеевски: Нека ценим и пазим свободата и независимостта, за да продължим пътя на развитие

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делян пеевски ценим пазим свободата независимостта продължим пътя развитие
Снимка: БГНЕС/Архив
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Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България. Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

"На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност. С този велик акт страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава", добавя Пеевски.

#лидер на ДПС #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #делян пеевски

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