Хиляди сърби отново поискаха отговорност за виновните за смъртта на загиналите в Нови Сад

22 месеца след трагедията в Нови Сад отново хиляди студенти и граждани излязоха по улиците на Сърбия. Основното искане остава да се потърси отговорност на виновните за смъртта на 16 души след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад. Студентското движение заяви готовност за участие в избори, когато и да бъдат насрочени.

Развявайки сръбски знамена, протестиращите преминаха през Белград в дълги колони. Пред старата железопътна гара те отдадоха почит на жертвите в Нови Сад с 16-минутно мълчание.

Мария Зорич, студентка: "Има граници, които едно цивилизовано общество не може да престъпи, само защото е минало време. Има дати, които не бива да бъдат превърнати в бележка под линия и имена, които да са просто бройка."

Студентското движение заяви готовност за участие в избори, когато и да бъдат насрочени.

Маша Желич, протестираща: "Тези избори трябва да се състоят, макар че ако бъдем реалисти, едва ли ще намерим изход от ситуацията. Но със сигурност това е следващата стъпка. Трябва да сме упорити, въпреки че всички по малко губим надежда. Аз протестирам от 30 години, няма връщане назад." Арса Стоянович, студент: "Продължаваме да се подготвяме за изборите. Очакваме изборни измами, но вниманието ни е насочено към това да се гарантира, че всяко нарушение или инцидент в изборния ден ще бъде документирано."

През юни сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка и обеща предсрочни парламентарни и президентски избори. Миналия месец той посочи и евентуални дати - 18 или 25 октомври.

Александър Четкович, професор: "Повечето от сърбите са против това правителство. В очакване сме да видим дали Вучич ще се осмели да обяви избори. Ние спечелихме преди повече от година и половина, просто трябва да стане официално."

Демонстрации имаше още в Нови Сад и Ниш. Студентите и подкрепящите ги граждани обещаха да продължат протестите.