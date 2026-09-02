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Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните пътеки от 1 септември

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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меджидиев нзок блс договориха ръст цените клиничните пътеки януари
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10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили БЛС и НЗОК.

Това съобщи временно изпълняващият длъжността управител на НЗОК. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с лекарския съюз.

Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.

Д-р Асен Меджидиев, вр и.д. управител на НЗОК: "Процентно да се заложи това нещо във всяка една клинична пътека, като процент от стойността на клиничната пътека. Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки."

#клинични пътики #Асен Медиджиев #НЗОК #БЛС

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