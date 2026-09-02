Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните пътеки от 1 септември

10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили БЛС и НЗОК.

Това съобщи временно изпълняващият длъжността управител на НЗОК. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с лекарския съюз.

Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.