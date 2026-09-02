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Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника

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Чете се за: 02:55 мин.
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от думите на премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание на Министерския съвет.

"Само за три месеца и половина правителството трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България", каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Премиерът Румен Радев подчерта значението на осигурените средства по 4-ото и 5-ото плащане, особено на фона на състоянието на държавните финанси.

„Осигурените пари по 4 и 5 плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 година. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупция.“

Премиерът благодари на вицепремиера Пеканов, правителството и народните представители за работата по законодателните промени.

Той обяви, че се очаквана днешното заседание да се намалят драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника.

"Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронно и електрическа техника. Средно пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите.“

Намаляването на таксите беше представено като първа стъпка към по-цялостна промяна на системата.

„Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците, чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.“

Той подчерта, че по-ниските такси не трябва да се възприемат като отстъпление от екологичните цели.

„Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичното доволство, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатият резултат.“

В дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието.

#премиерът Румен Радев #редовно заседание #Министерски съвет

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