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ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост

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Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост
Снимка: БТА/Архив
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Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, написа по повод Денят на независимостта лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в профила си във Фейсбук.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя, написа Мирчев.

След Освобождението и Съединението страната ни прави следващата решителна стъпка към пълноправно място сред европейските държави. Постига го с политическа воля, смелост и дипломация. Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото, пише Мирчев.

В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство, посочва Мирчев.

Дължим го на предците си, изградили съвременна България и на децата, които ще я наследят, написа още Ивайло Мирчев.

#Ивайло Мирчев  #Денят на Независимостта #"Да, България" #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

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