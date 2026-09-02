НСО за случая в Струмяни: Не сме ограничавали достъпа до премиера на журналисти, граждани и длъжностни лица

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни. Това е записано в изявление на службата, разпространено до медиите.

От НСО допълват, че по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на МВР за установяване на неговата самоличност.

"Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя", допълват от службата за охрана.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.