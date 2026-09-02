Стипендии за медицински сестри - Кюстендил с иновация за привличане на кадри за болницата

Многопрофилна болница ”Д-р Никола Василиев“ и Община Кюстендил осигуряват месечна стипендия, в размер на 405 евро, на 13 новоприети студентки по специалност “Медицинска сестра” в Медицинския университет в София. След завършването си медицинските сестри ще са част от екипа на болницата, като ще работят там поне пет години.

"Болницата предприема действия за намирането на млади специалисти – както лекари, така и медицински сестри. От тази година имаме 13 медицински сестри, които тепърва ще започнат своето обучение. Ние им осигуряваме стипендия и след това задължително трябва пет години да останат да работят в болницата. Тези пет години, всъщност, са отделно от тази една година, която е част от тяхното обучение и те също ще бъдат на стаж при вас. Точно така. Три години е обучението, една година имат задължителен практически стаж, след което пет години се задължават да останат да работят в лечебното заведение, обясни Димитър Стоилов, изп.директор на МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.