Зеленски: Руското въздушно пространство на практика е затворено

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване.



Във вечерното си видеообръщение той предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че на практика руското небе вече е затворено. Зеленски разкритикува Европа и света, че са в лятна ваканция, докато Русия атакува украинска инфраструктура в началото на учебната година. Днес председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг и допълнителни санкции срещу Русия. Същевременно руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова на конкретни преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Пред журналисти в Киргизстан той призна, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но че Москва се справя с него. Путин определи думите на Зеленски като държавен тероризъм и обеща отговор.