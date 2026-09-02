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Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на летището в София, каза председателят на комисията по отбрана

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Чете се за: 05:22 мин.
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Продължава разследването на случая с падналия на наша територия украински дрон

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Преекспонира се въпросът за кацането на двата американски военнотранспортни самолета на летището в София. Това каза в "Денят започва" председателят на комисия по отбраната Иван Лалов. В случилото се няма нищо опасно, допълни той.

Иван Лалов, председател на комисията по отбрана: "Мисля, че се преекспонира поради факта, че преди време онези самолети, които бяха разположени на летището в София, доведоха до известно напрежение и притеснение в обществото. И сега всяко кацане на военен самолет на гражданско летище предизвиква тези въпроси, които ми задавате и на мен, но трябва да ви уверя, че в това няма нищо нито опасно, нито пък особено интересно.

- Ами нали са все военни самолети?

- Военните самолети, тъй като ние сме държава - членка на НАТО, има споразумение, с което те могат да кацнат на летище в страните от НАТО. А тези военни самолети, за да кацнат в нашата страна, причините могат да бъдат много. Може да бъде отказ някакъв и се налага да кацнат, може да се налага да презаредят гориво, може да се налага екипажът да направи съответната почивка, зависи колко дълъг е бил полетът и някакви други неща."

Според Лалов рисковете за националната ни сигурност са свързани с войната в Украйна, както и със ситуацията в Близкия изток. Заради все по-честото откриване на дронове и морски мини е засилено наблюдението, контролът и въздействието на такива неща, които са се появили по нашето крайбрежие, допълни той.

Продължава разследването по случая с падналия на наша територия дрон:

"Последният отговор, който получихме, който е още неофициален, защото продължава разследването на случая, от Украйна, дронът е украински. Посоката му на полет е била съвсем различна от Румъния и България, но сега се разследва по какви причини е загубил контрол и е попаднал през Румъния в наша територия.

- Кой разследва това?

- Украинците, предполагам и румънците също."

Намаляването на американското военно присъствие на Стария континент означава, че способностите на Европа за отбрана на континента и като въоръжение, и като способности в НАТО да се изравнят с тези на САЩ, допълни още председателят на комисията по отбрана.

"Предстои обсъждане на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. И вчера, при откриване на учебната година във Военната академия, министърът на отбраната заяви какво ще бъде предложено в този закон. И най-вече това ще бъде подобряване на социалния статус на военнослужещите. Това ще бъде подпомагане на семействата им, особено на тези, които се налага да бъдат премествани от мястото на живеене там, където е службата, както и определяне на много ясен път за кариерното им развитие."

Военното министерство вече има разчети до 2035 г. разходите за отбрана в бюджета да достигнат до 5%, обясни Иван Лалов.

"То е да стане тази година, казахме, 2,15% от брутния вътрешен продукт догодина - 2,33, след това - 2,55 и така в годините да достигне 5% към 2035 година. Това са разчетите, които прави Министерството на отбраната. Сега има много особености това кога и как ще се случи. Това зависи от развитието на българската икономика и от много други сектори. Но идеята е с годините да се достигне до 3,5% годишно от брутния вътрешен продукт да се изразходват за отбрана. Говоря за годишно."

Концепцията за модернизация на армията в момента е насочена към всички видове въоръжени сили.

"В плана за инвестиции в отбраната са заложени придобиването както на боен самолет, така на кораби, на 155 мм гаубици, на система за противовъздушна отбрана със среден обсег, немския ИРИС. Девет проекта са, няма да мога да ги изброя всичките, но те обхващат всичките видове въоръжени сили."

За момента автоматизмите при увеличенията на заплатите в армията са замразени, за 2027 г. със сигурност, вероятно и за 2028 г., каза още Лалов, но изрази надежда, че това ще се промени.

Вижте целия разговор във видеото

#украински дрон край Кардам #американски военни самолети #председател на комисията по отбрана #Иван Лалов #превъоръжаване

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