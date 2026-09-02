43 автомобила са били откраднати във Варна от началото на годината

43 автомобила са били противозаконно отнети на територията на Варненска област от началото на годината, като 32 от тях са установени и върнати на собствениците. В голяма част от случаите автомобилите са били оставени отключени, а ключовете са били в купето. Това съобщи главен инспектор Николай Станков от варненската полиция.

Във Варна на 23-годишен мъж е заподозрян за поредица от кражби на автомобили през последните дни. Общото между случаите е, че ключовете са били оставени в автомобилите, което е улеснило извършителя.

Николай Станков, главен инспектор в ОДМВР – Варна: „Да, това е основната причина, като собствениците или ползвателите на тези автомобили ги забравят отключени и с постоян автомобилен ключ в автомобила.“

Той представи и статистика за случаите от началото на годината.

Николай Станков, главен инспектор в ОДМВР – Варна: „Противозаконно отнетите автомобили на територията на областната дирекция на МВР от началото в годината до този момент са 43 на брой. Като в това число са включени тези, които са за застрахователни измами, свързани с автомобили и автомобили на фирми, които са обявени в несъстоятелност. За извършените инкриминирани деяния има задържани лица и също така престъпните последици спрямо от тези автомобили. Те са задържани спрямо от тях, има повдигнати обвинения.“

По думите му основните причини за кражбите са свързани с последваща препродажба или разкомплектоване на автомобилите.

Станков посочи още, че тенденцията при този вид престъпления е да намалява. Той допълни, че 32 от противозаконно отнетите автомобили са установени и върнати на собствениците.

По отношение на вида на автомобилите той отбеляза промяна спрямо предишни години. Докато преди по-често са били крадени луксозни автомобили с цел препродажба, сега обект на посегателства са по-стари коли.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков.