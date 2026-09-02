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43 автомобила са били откраднати във Варна от началото на годината

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Чете се за: 02:20 мин.
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Задържаха сериен автокрадец

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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43 автомобила са били противозаконно отнети на територията на Варненска област от началото на годината, като 32 от тях са установени и върнати на собствениците. В голяма част от случаите автомобилите са били оставени отключени, а ключовете са били в купето. Това съобщи главен инспектор Николай Станков от варненската полиция.

Във Варна на 23-годишен мъж е заподозрян за поредица от кражби на автомобили през последните дни. Общото между случаите е, че ключовете са били оставени в автомобилите, което е улеснило извършителя.

Николай Станков, главен инспектор в ОДМВР – Варна: „Да, това е основната причина, като собствениците или ползвателите на тези автомобили ги забравят отключени и с постоян автомобилен ключ в автомобила.“

Той представи и статистика за случаите от началото на годината.

Николай Станков, главен инспектор в ОДМВР – Варна: „Противозаконно отнетите автомобили на територията на областната дирекция на МВР от началото в годината до този момент са 43 на брой. Като в това число са включени тези, които са за застрахователни измами, свързани с автомобили и автомобили на фирми, които са обявени в несъстоятелност. За извършените инкриминирани деяния има задържани лица и също така престъпните последици спрямо от тези автомобили. Те са задържани спрямо от тях, има повдигнати обвинения.“

По думите му основните причини за кражбите са свързани с последваща препродажба или разкомплектоване на автомобилите.

Станков посочи още, че тенденцията при този вид престъпления е да намалява. Той допълни, че 32 от противозаконно отнетите автомобили са установени и върнати на собствениците.

По отношение на вида на автомобилите той отбеляза промяна спрямо предишни години. Докато преди по-често са били крадени луксозни автомобили с цел препродажба, сега обект на посегателства са по-стари коли.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков.

#крадец на коли #кражби на автомобили #Варна

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