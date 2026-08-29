След посещението на премиера в Струмяни: Пред БНТ говори задържаната Гергана Петрова

Една от най-обсъжданите теми след посещението на премиера Румен Радев в бедстващото след наводненията село Струмяни, е задържането на активистката Гергана Петрова. Днес тя говори за първи път пред екипа ни, а от МС публикуваха позиция и разпространиха видео.

Гергана Петрова разказа, че за пореден ден помагала като доброволка в разчистването на пострадалите домове в Струмяни, когато в селото пристигнал премиерът Румен Радев.

Гергана Петрова: "Значи, аз си работя с лопатата и по едно време гледам от другата страна на реката, от високото, че има много хора, и се сещам, че премиерът ще идва... Оставих лопатата и викам: „Ще извадя телефона да снимам все пак.“

Жената се приближила и опитала да заснеме премиера в една от пострадалите къщи.

Гергана Петрова: "Но точно оттам почнаха да ме бутат НСО и там им обясних, че аз съм местната журналистка, нещо такова им казах. Аз действително имам новинарски сайт. Имам Фейсбук група, наречена „СТРУМЯНИ“, с главни букви, и действително поствам статии, видеа и така нататък и хората тук ме знаят като журналистката."

Петрова искала да пита премиера за конкретни мерки за укрепване на реката и предотвратяване на следващи наводнения, но малко преди да започне брифингът за медиите била задържана.

Гергана Петрова: "Как така толкова много мъже ще ми се нахвърлят като вълци? ... Това е просто безумие. Може ли да става такова нещо в една демократична държава със свободни хора?"

Пълна подкрепа към Гергана Петрова изрази президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране и като журналист, и като гражданин."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък коментира отстраняването на директора на полицията в Благоевград.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Вчера пак Демерджиев им изми срама с отстраняването на шефа на областната дирекция на Благоевград и то защо, защото се пренатягат, а МВР е такава организация, че ако ги пренатегнат, веднага трябва да започнат да правят не грешки – глупости. Толкоз."

Според Николай Денков от „Продължаваме Промяната“ скандалът в Струмяни е продължение на линията, в която управляващите не търпят критика.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха накриво. Тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа: опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен."

Зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов каза, че от първата до последната минута на посещението си премиерът е бил сред хората и по никакъв начин не се е дистанцирал от тях.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, „Прогресивна България“: "Той е бил до тях през цялото време. В момента, в който се е разиграла тази сцена, той е бил на друго място. Той въобще не е разбрал какво се случва и не е имало как да реагира по никакъв начин. Той просто не е бил там. Не мога да коментирам, от друга страна, действията на охранителните органи и на служителите на МВР – дали са превишили или не."

За пълно изясняване на случая призова още вчера и премиерът Радев.