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Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в Струмяни (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 06:40 мин.
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Държавата ще финансира възстановяването на засегнатата инфраструктура след наводнението в Струмяни, а пострадалите хора ще могат да кандидатстват за до 4000 евро финансова помощ. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с трима министри посети засегнатия район.

Визитата обаче беше заглушена от скандал след арест на доброволка. Как се стигна до него?

Кадри с ареста на Гергана Петрова, при който полицаи отвеждат жената към патрулка с белезници на ръцете, буквално взривиха социалните мрежи.

„Аз съм доброволка. Пристига по едно време премиерът на мястото, където доброволствам, почват да ме бутат от НСО, аз искам да го снимам и започват да ме бутат. Да, знам, че не могат да ме задържат, не може да ме задържате, я ме оставете на мира. Пуснете ме да си ида при детето! Нищо лошо не съм направила!“, казва Гергана по време на ареста си.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев реагира светкавично във Фейсбук и поиска отговори от МВР – защо се е стигнало до ареста, употребена ли е прекомерна сила и защо на жената са ѝ сложени белезници. Депутатът посочва още, че НСО и МВР не трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера в страната.

От вътрешното министерство отговориха, че са били потърсени за съдействие от НСО, след като Гергана Петрова е направила опит да влезе в определената за журналисти зона и не е предоставила на органите на реда лични документи и журналистическа карта. Отведена е за установяване на самоличността, а след това е освободена, като са ѝ съставени предупредителен протокол и акт за неносене на документ за самоличност. В изтеклите записи от ареста обаче жената твърди, че е дала личната карта на полицаите.

„Представих си личните документи. Как не ви е срам! Взеха ми личната карта, провериха ме, нищо лошо не съм направила. Няма нужда да влизам вътре", се чува още във видеото от ареста на жената.

Премиерът Румен Радев разпореди пълна проверка на действията на МВР и НСО, която да установи дали е имало превишаване на правомощия.

В позиция от НСО обясняват, че са потърсили съдействието на полицията за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано лице. И след демонстративен отказ за съдействие са предприети мерки за установяване на неговата самоличност.

От партия ГЕРБ настояха за публични отговори на премиера и вътрешния министър какво е наложило показния арест, вярно ли е, че се е стигнало до него въпреки предоставената лична карта на жената и защо са поставяни белезници на журналист?

Проверка в изданията от Югозапада показва, че Гергана Петрова работи като репортер в онлайн сайт и е изявен активист по проблемите в региона. Екипът ни успя да се свърже с нея по телефона. Тя обясни, че вече е у дома и си почива. Съпругът ѝ заяви, че полицията не ѝ е позволила да вземе документите от колата си и да се легитимира.

Премиерът не е присъствал на случката. А в Струмяни се срещна с хора, пострадали от наводнението, и обеща, че държавата ще отпусне средства за укрепване на речното корито, за възстановяване на разрушените улици и мостове. До дни ще започне и изплащането на финансовите обезщетения за хората.

Румен Радев, министър-председател: „Комисиите работят, щетите се описват. Ние чакаме час по-скоро да дойдат при нас протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември.“

Кирил: „С тия пари, дето ги отпускат... аз ще им дам по 1000 евро, да видя дали могат да си сложат по 1 мрежа за ограда.“

Радев беше категоричен, че обилните валежи не могат да бъдат предотвратени, но последствията от подобни бедствия могат да бъдат ограничени.

Снимки: БТА

Румен Радев, министър-председател: „Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа.“

Заради щетите от пожара над село Илинденци през миналата година не е имало какво да спре водата, уточни земеделският министър. И допълни, че с почистването на терена са били ангажирани четири фирми.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Тези фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била във властта, не са направили абсолютно нищо.“

Екоминистърът заяви, че водата в Струмяни не е годна за пиене, въпреки че няма превишения на физико-химичните показатели.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: „След като излязат пробите от микробиологията, е планирано регионалната здравна инспекция съвместно с Българския червен кръст да обеззарази цялата територия, което е ключово, особено при бедствия.“

Създадени са и специални площадки, където да се събират отпадъци.

#премиерът Румен Радев #активистка #доброволка #Гергана Петрова #задържане #Струмяни #арест

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