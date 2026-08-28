АЕЖ-България настоява МВР да даде отговор за причините за задържането на активистката в Струмяни

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява МВР незабавно да даде отговор за причините за задържането на гражданската активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи Гергана Петрова при посещението на правителствена делегация в Струмяни, съобщиха от организацията.

От АЕЖ посочват, че на разпространено в интернет видео се вижда как полицаи задържат Петрова с белезници, без да обясняват причината за ареста ѝ и без да разясняват правата ѝ.

"Петрова е позната в региона като доброволка и администраторка на местни групи в социалните мрежи и може да попадне и в категорията на т.нар. „граждански журналисти“. Напомняме, че властите са длъжни да спазват правата на гражданите, включително правото на свободно изразяване на мнение и на мирен протест, а задържането им е допустимо само при строго определени условия", отбелязва АЕЖ.

От организацията подчертават, че до момента опитите им да получат информация от пресцентровете на МВР в София и Благоевград остават без резултат.