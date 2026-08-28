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Всички бежанци, избягали от Пъстрогор, са задържани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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всички бежанци избягали пъстрогор задържани
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Задържани са всички 12 бeжaнци, които днес избягаха от цeнтъpa oт зaтвopeн тип в cвилeнгpaдcĸoтo ceлo Πъcтpoгop. Мигрантите ca избягaли снощи, след като строшили решетки на прозорците.

Задържаните в центъра са предимно от страни от Африка.

По информация на екипа ни след като са разбили решетките, мъжете са се покатерили на гаражна сграда в двора и са успели да преодолеят високата ограда. Веднага е организирана акция, при която десетима души са били задържани. Другите двама бяха заловени около 18.30 ч. днес.

Това е вторият подобен инцидент в центъра. В края на месец юли оттам е успял да избяга чужденец, който дори е откраднал автомобила на кмета на Пастрогор. Колата е била открита десетина дни по-късно във Видин. Няма данни дали избягалият тогава мъж е бил задържан.

#заловени #Пъстрогор #бежанци

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