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Първа реакция на Вучич след кончината на Ратко Младич в затвора

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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първа реакция вучич кончината ратко младич затвора
Снимка: EПА/БГНЕС
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Първа реакция на сръбския президент Александър Вучич след кончината на генерал Ратко Младич в затвора на Трибунала в Хага.

"Видяхме вече, че Хага искаше Младич да умре зад решетки, а не в Сърбия", заяви Вучич и допълни, че това е нецивилизовано.

По-рано сръбският правосъден министър Ненад Вуйич каза, че бившият военен лидер на босненските сърби ще бъде погребан с държавни и военни почести в Сърбия. За целта в Хага са изпратени екипи, които да отговорят за логистиката, каза Вучич, но не посочи дата за погребение. От Трибунала в Хага започнаха разследване на обстоятелствата около смъртта на Младич.

Бившият лидер на босненските сърби е наричан "Касапинът на Босна" заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995 г. Той излежаваше доживотна присъда за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

#босненски сърби #Босна #Хага #Ратко Младич #Сребреница #Александър Вучич

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