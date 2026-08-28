Първа реакция на Вучич след кончината на Ратко Младич в затвора

Първа реакция на сръбския президент Александър Вучич след кончината на генерал Ратко Младич в затвора на Трибунала в Хага.

"Видяхме вече, че Хага искаше Младич да умре зад решетки, а не в Сърбия", заяви Вучич и допълни, че това е нецивилизовано.

По-рано сръбският правосъден министър Ненад Вуйич каза, че бившият военен лидер на босненските сърби ще бъде погребан с държавни и военни почести в Сърбия. За целта в Хага са изпратени екипи, които да отговорят за логистиката, каза Вучич, но не посочи дата за погребение. От Трибунала в Хага започнаха разследване на обстоятелствата около смъртта на Младич.

Бившият лидер на босненските сърби е наричан "Касапинът на Босна" заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995 г. Той излежаваше доживотна присъда за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.



