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"Кървава луна" озари нощта: Подобен небесен спектакъл може да бъде налюдаван у нас на 31 декември 2028 г.

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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кървава луна озари нощта подобен небесен спектакъл налюдаван нас декември 2028
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Светът проследи със затаен дъх последното за годината лунно затъмнение. За красивия небесен спектакъл допринесе и т.нар. "кървава луна". Тази нощ, сянката на Земята скри почти напълно естествения ни спътник, а милиони хора отправиха поглед и обективи към небето.

У нас лунното затъмнение беше по-малко видимо, тъй като настъпи в момент, в който Луната вече беше почти залязла. Следващото, което ще можем да наблюдаваме в България, ще бъде на 31 декември 2028 година.

Доц. Никола Петров - директор НАО "Рожен": Максималната фаза на закриване на лунния диск от земната сянка е около между 90 и 95% и тъй като това се случва на практика на изгрев слънце, ние успяхме да видим една голяма част от лунното затъмнение, но не и пълно."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#небесен спектакъл #кървава луна #лунно затъмнение

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