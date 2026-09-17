Изследване разкрива инженерните постижения в пътната мрежа на Римската империя

Ново научно изследване разкрива, че древната пътна мрежа на Римската империя всъщност е имала за свой истински сухопътен център Константинопол, а не Рим, като трасетата ѝ са толкова устойчиви, че масово се следват от съвременните магистрали и днес, съобщи Ройтерс.

Август, първият император на Древния Рим, поставя позлатен паметник, наречен Милиариум ауреум, на Римския форум през 20 г. пр.н.е., за да отбележи символичната начална точка за всички пътища в разрастващата се империя. Те са били гръбнакът на първата в света транспортна система от континентален мащаб.

Сега изследователи са извършили подробен структурен анализ на пътната мрежа на империята, обхващаща приблизително 300 000 км маршрути, пресичащи Европа, Близкия изток и Северна Африка, отбелязва Ройтерс.

Изследването показва, че старата поговорка „Всички пътища водят към Рим“ не е съвсем точна и че по-късната столица на империята Константинопол - днешен Истанбул - е съответствала по-добре на тази максима. Проучването установява, че макар римляните да са предпочитали да изграждат прави пътища, трудният терен понякога е осуетявал тази цел.

Изследователите също така констатират, че в много региони има пълно припокриване между старите римски пътища и съвременните магистрали. Римляните, майстори инженери и строители са изграждали пътища, простиращи се от Мароканската и Арабската пустиня на юг и изток, чак до Шотландия и Атлантическия океан на север и запад. Тези пътища са били свързани с плавателни реки и морски пътища, за да образуват цялостна транспортна мрежа, отбелязва Ройтерс.

„Благодарение на тази инфраструктура един огромен регион се интегрира много по-тясно: тя осигурява платформа с мащабите на континент за разпространението на хора, животни, стоки и идеи, но и на болести“, обясни класическият археолог Том Бругманс от Орхуския университет в Дания, един от ръководителите на изследването. „По тези пътища римските легиони са се придвижвали, за да отблъскват заплахи, да подсигуряват бойните си другари и да завладяват нови земи. Пак по тях, улеснени от сухопътните и морските връзки, са пътували и революционни идеи като ранното християнство. В ежедневието си обаче хората са ги използвали предимно за обичайните си дейности - за стигане до нивите или до близкия пазар, където да продадат стоката си“, казва изследователят.

Някои пътища са били изключително стабилни, изградени от различни материали, включително натрошен камък, цимент, чакъл и павета. Трафикът се е състоял предимно от хора, които са вървели пеша или са яздели животни, включително коне, магарета, мулета и камили, както и от товарни животни и теглени от животни каруци и каляски, допълва Ройтерс.

Пътните разстояния от Рим са се измервали от Златния крайъгълен камък. Но дали този древен мегаполис наистина е бил центърът на мрежата?

„Всички пътища водят към Рим? Не е съвсем така“, каза Бругманс, цитиран от Ройтерс. „Рим е заемал централно място за корабоплаването в Средиземно море, но не е бил чак толкова централен за пътната система на империята. Установихме, че тогавашните провинциални столици са били изключително добре свързани с местните пътища, което е улеснявало управлението на регионите и събирането на данъците.“ Някои от тези провинциални столици включват Анкара в Турция, Лондон във Великобритания и Коринт в Гърция. „Въпреки че Рим заема централно място за пътищата по Тиренското крайбрежие, при разглеждането на движението по целия полуостров открихме нещо изненадващо. Оказа се, че най-натовареният и централен път всъщност минава по отсрещното Адриатическо крайбрежие и заобикаля Рим“, отбелязва Бругманс.

В началото на IV век император Константин премества столицата в Константинопол. „Новият център на империята е стратегически разположен на границата между Европа и Азия, а изследването ни доказа, че градът е заемал изключително централно място за сухопътните пътувания в мащабите на цялата държава - много повече от Рим“, посочва Бругманс. „Константинопол се намира на Босфора и разполагаме с данни за фериботи, които са пресичали протока в античността, свързвайки ефективно европейския и азиатския пътен трафик.“

Римските инженери са използвали инструменти и техники, за да направят пътищата възможно най-прави като Виа Апия (Via Appia) на юг от Рим е отличен пример за това. „Но дори и римляните е трябвало да се преклонят пред природата. Установихме, че римските пътища обикновено са прави само ако местната топография го позволява - например в сравнително равнинните райони на Белгия, Северна Франция или Паданската низина в Италия. Като цяло те не са местили планини, само за да построят път“, каза Бругманс.

Тези древни трасета оформят връзките между стотици милиони хора в продължение на повече от две хилядолетия. Много от тях продължават да се използват активно дълго след залязването на Западната Римска империя през 476 г. и краха на Византийската империя през 1453 г., отбелязва Ройтерс.

„Устойчивостта на римската пътна мрежа може да бъде доказана за много региони - от Великобритания до Близкия изток“, каза Адам Пажоут, постдокторант в Автономния университет на Барселона, който е един от ръководителите на изследването. „И на много места тези пътища са служили като основни комуникационни трасета през целия средновековен период до развитието на железниците през XIX век и на магистралите през XX век.“

Много съвременни магистрали следват трасетата на древните пътища. „Чудесен пример е Виа Аугуста, която води от Кадис в Южна Испания до Пиренеите. Пътят преминава под триумфална арка, наречена Арк де Бера, разположена между Тарагона и Барселона, където ясно се вижда, че той следва същия курс като съвременната магистрала N-340“, каза Бругманс, цитиран от Ройтерс.