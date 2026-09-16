Шест розови фламинги се нанесоха в нов модерен "дом" в Софийския зоопарк

Шест розови фламинги вече обитават нова модерна волиера в Зоологическа градина – София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Новото пространство за водолюбиви и газещи птици беше открито на 15 септември в присъствието на кмета на София Васил Терзиев и директора на зоопарка Добромир Бориславов, информираха от Столичната община.

Кметът присъства на първите минути, в които птиците се запознаха с новия си дом, и разговаря със служителите, които ежедневно се грижат за животните.

„Всяко ново пространство тук е част от по-голяма промяна. Работим по ясна 10-годишна визия за Софийския зоопарк, в която инвестициите решават конкретни проблеми и създават възможност ресурсът да се връща обратно в развитието му. Искаме зоопаркът да има все по-голяма самостоятелност да инвестира в по-добри условия за животните, модерна инфраструктура, образование и природозащита“, каза Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра.

Шестте птици досега обитаваха Фазанерията в сектор „Птици“. В новото пространство посетителите ще могат да ги наблюдават в подходяща за биологията и поведението им среда. Към волиерата са поставени и информационни и образователни табели на български и английски език.

„Новата волиера показва посоката, в която модернизираме зоопарка. Продължаваме последователно да подобряваме условията за животните и средата за посетителите, а скоро очакваме да започне и изграждането на нови заграждения за африкански видове“, каза директорът на Зоологическа градина – София Добромир Бориславов, цитиран от пресцентъра.

Розовото фламинго е избрано за един от символите на природозащитната кампания на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) за 2026 - 2027 г. – Wetlands for Life („Влажни зони за живот“). Кампанията насочва вниманието към значението на влажните зони, тяхното възстановяване и опазването на биоразнообразието в тях.

Софийският зоопарк участва в инициативата като член на ЕАЗА, а новата експозиция ще се използва и за образователни и природозащитни дейности, свързани с кампанията.

През последните години розовото фламинго трайно присъства и в природата на България. Размножаващата се популация в Бургаските езера вече надхвърля 4000 птици. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.