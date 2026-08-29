БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на...
Чете се за: 10:22 мин.
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха...
Чете се за: 03:17 мин.
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Амиго Северозапад оцени представянето на тима в квалификациите.

Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Амиго Северозапад Билян Балинов се надява, че догодина шампионът на България ще успее да се класира за основната фаза на Шампионската лига по футзал.

Българският тим не успя да премине квалификациите след поражение от Мед Макс в последния мач.

"Не ни достигна опит. За четвърта година сме в квалификациите на турнира. Класата на големите отбори се показва точно когато трябва. Опитваме се да ставаме професионалисти откъм финансова част и договори. Далеч сме от нивото на финландците. Излизаме примирени, че ще загубим", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него отборът ще има по-добри шансове за класиране догодина.

"Трудно е да докараме бразилци в България. Идват в съвсем друг свят и адаптацията е много трудна. Ротацията е много тежка аз тях. Целта ни бе да станем шампиони. За догодина целим класиране в Шампионска лига", допълни Балинов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
1
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни
2
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая...
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6
3
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи...
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
4
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне...
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща пепел“ в близост
5
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща...
Пожар избухна в автосервиз за газови уредби във Варна
6
Пожар избухна в автосервиз за газови уредби във Варна

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Видео

НА ЖИВО: България - Индия, мач от световното първенство по Сока 6
НА ЖИВО: България - Индия, мач от световното първенство по Сока 6
Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна
Чете се за: 01:15 мин.
Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 29.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.08.2026 г., 12:25 ч.
Хулио Веласкес: Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа Хулио Веласкес: Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа
Чете се за: 04:05 мин.
БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Изгоря хотел в Созопол - огънят е тръгнал от кухнята на заведението в комплекса
Изгоря хотел в Созопол - огънят е тръгнал от кухнята на заведението...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
70% спад: Нелегалните мигранти, успели да влязат в страната, са значително по-малко 70% спад: Нелегалните мигранти, успели да влязат в страната, са значително по-малко
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
След посещението на премиера в Струмяни: Пред БНТ говори задържаната Гергана Петрова След посещението на премиера в Струмяни: Пред БНТ говори задържаната Гергана Петрова
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на цар Иван Александър и манастира на Св. Теодосий Търновски? Какво бедствие е сполетяло "Хубавата църква" на цар Иван Александър и манастира на Св. Теодосий Търновски?
Чете се за: 10:22 мин.
Избрано
В надпревара с времето: Четвърти ден продължава издирването на...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Първата соларна линейка в света беше тествана в Кения
Чете се за: 00:30 мин.
По света
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ