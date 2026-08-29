Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига

Президентът на Амиго Северозапад Билян Балинов се надява, че догодина шампионът на България ще успее да се класира за основната фаза на Шампионската лига по футзал.

Българският тим не успя да премине квалификациите след поражение от Мед Макс в последния мач.

"Не ни достигна опит. За четвърта година сме в квалификациите на турнира. Класата на големите отбори се показва точно когато трябва. Опитваме се да ставаме професионалисти откъм финансова част и договори. Далеч сме от нивото на финландците. Излизаме примирени, че ще загубим", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него отборът ще има по-добри шансове за класиране догодина.

"Трудно е да докараме бразилци в България. Идват в съвсем друг свят и адаптацията е много трудна. Ротацията е много тежка аз тях. Целта ни бе да станем шампиони. За догодина целим класиране в Шампионска лига", допълни Балинов.

Вижте цялото интервю във видеото.