Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризам, заяви Кая Калас

Европа се обедини около Германия, след като Берлин обвини Русия за саботажите на летището в Лайпциг. С позиция в социалната мрежа "Екс" българското Министерство на външните работи изрази пълна солидарност с Германия в борбата срещу хибридните атаки.

Опитът за атака носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на европейските външни министри в Ирландия. Две нови атаки, но срещу електропреносни мрежи бяха извършени в Германия в рамките на 24 часа.

Пореден опит за саботаж на електрическата мрежа в Германия. Полицията в западния град Бергхайм разследва умишлен вандализъм срещу ключова инфраструктура. Електрозахранването в региона не е било засегнато. Вчера ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург.

Вчера Берлин обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август. Летателен апарат с взривно устройство беше открит край украински товарни самолети. До експлозия не се стигна, вероятно заради дефектен детонатор. Още два дрона бяха открити по-късно край същото летище.



Опитът за атака в Лайпциг доминира и срещата на външните министри на ЕС в Ирландия.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика: "Разбира се, че всички обсъждат атаките в Лайпциг. Ясно е, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще предприемем. Вече сме привикали руските посланици. Работи се по списък с 1600 санкции срещу руския военнопромишлен комплекс. Може би ще бъдат добавени и още."

Според германските власти опитът за атака срещу Лайпциг се вписва в руския модел на хибридни атаки в Европа.

Руският президент Владимир Путин на свой ред обвини Берлин, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва.

Владимир Путин, президент на Русия: "Не е ясно защо се прави всичко това. Единственото обяснение е, че трябва да има противопоставяне срещу агресивната Русия. Къде са доказателствата. Те са ги подхвърлили. Необходимо е да се обяснят причините за подобно поведение. Предвид спадащите рейтинги и предстоящата предизборна кампания, например в Саксония, възниква въпросът за управляващия елит в Германия."

Летището в Лайпциг е важен транспортен център за международни товарни превози и за оказване на подкрепа на Украйна. То е и седалище на Стратегическата международна програма за въздушен транспорт, която доставя оборудване за бойните групи на НАТО по източния фланг на Алианса.