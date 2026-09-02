МВнР: България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг

България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг. Това заявяват в позиция от Министерството на външните работи в социалната мрежа Х.
Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, допълват от дипломатическото ведомство.
България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, пишат още от министерството.
Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security.— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 2, 2026