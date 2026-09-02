Премиерът и президентът разговаряха с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев.

Президентът Илияна Йотова се срещна на "Дондуков" 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основната цел на посещението му в България е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Основна тема на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

В срещата участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция разузнаване Антоан Гечев.

снимки: Президентство на Република България