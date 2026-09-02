Монополът на Англия

Мога да се обзаложа, че след всеки летен трансферен прозорец следното заключение ще е напълно валидно: в Англия подобриха рекорда за похарчени пари, Висшата лига пръсна 4 милиарда за трансфери. На следващата година 4 милиарда и 300 милиона. После 5 милиарда. Но няма защо да живеем в бъдещето, нека се върнем в действителността.



Клубовете от най-високото ниво на английския футбол отделиха 3 милиарда и 460 милиона паунда за нови покупки в последните месеци по време на летния трансферен прозорец. Това се казва да са ти широки пръстите и да си активен на пазара! Като мога да ви уверя, че повечето от тях не са стояли със скръстени ръце през зимата или преди една година по време на предходните горещини. Някои веднага биха отворили темата за финансовия феърплей и начина, по който се прахосват толкова много средства, но нека първо разгледаме как и за какво бяха инвестирани тези наистина впечатляващи суми. Направо – колосални.

Енцо Фернандес претендира за званието „трансфер на лятото“, след като в последния възможен ден смени Челси с Манчестър и отива да играе отново преди предишния си мениджър и адаш Енцо Мареска. За сделката „гражданите“ трябваше да се разделят със 125 милиона паунда, което само по себе си е изравнен рекорд за един играч. В миналото (и по-точно – през миналото лято) единствено за Александър Исак бяха давани толкова много пари за край на сагата по оста Нюкасъл – Ливърпул. Аржентинският халф, който сподели, че отива при „най-успешния английски клуб напоследък“ вече може да се похвали и с друго постижение – той е първият футболист, за когото два пъти са плащани по над 100 милиона паунда, след като преди 3 години Челси отдели 107 милиона паунда от бюджета си и ги даде на Бенфика. Само във вчерашния ден – тогава когато и доста агенти и заинтеросвани страни извиват ръце, бяха изхарчени 475 милиона паунда от английските клубове.

Три от десетте най-скъпи сделки изобщо в историята на футбола се случиха през това лято. Всяка една от тези три нови покупки намери своя нов дом в Англия. За Енцо вече стана ясно, но по-рано Елиът Андерсън отиде срещу 116 милиона паунда също в Манчестър Сити, с 1 милион повече струваше Морган Роджърс на Челси, за да го купи от Астън Вила. Междувременно Ливърпул се раздели със 106 милиона паунда (сума, която може да нарастне до 123 с бонусите), за да подпише с Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. За готовноста и финансовата способност на английските клубове да придобиват нови футболисти красноречиво говори обстоятелството, че единствено Реал Мадрид и Барселона си позволиха сделки, които да надхвърлят 60 милиона паунда, подчертава BBC в своя справка по темата. Кралският клуб стори това, за да парафира с Ян Диоманде, докато каталунците бяха склонни да бръкнат дълбоко в хазната си, за да се сдобият с фланговия футболист на Нюкасъл Антъни Гордън.

Тотнъм също показа сериозни амбиции на пазара (и далеч по-скромни на терена, ако съдим от първите два кръга в английското първенство). „Шпорите“ счупиха рекорда си за най-лъскава покупка, след като привлякоха Сандро Тонали за 101 милиона паунда също от Нюкасъл, но да не забравяме, че в северен Лондон вече играят и никак неевтините Матеуш Фернандеш (85 милиона паунда към Уест Хем) и Савиньо (75 милиона от същата валута към Манчестър Сити).

Бруно Гимараеш в Арсенал, Карлос Балеба в Манчестър Юнайтед, Аюб Буади в Манчестър Сити са още няколко сделки, за които щеше да се говори с дни в предишни години, а сега са просто част от безкрайната финансова мощ на английските клубове. Море от пари. Ипсуич – отбор, който успя да спечели промоция и се „качи“ от Чемпиъншип при батковците - е изхарчил повече пари от емблеми на европейския футбол като Милан, Барселона, Ювентус и дори Пари Сен Жермен. Друг от новаците – Хъл – може да се похвали с 18 нови футболисти, шест от които пристигнаха в последния ден на трансферния прозорец. Забележете – 11 от 20-те клуба, които този сезон са във Висшата лига, подобриха рекорда си за най-скъпа футболна придобивка. Ковънтри – третият сред новопристигналите от второто ниво на английската футболна пирамида отбори – коригира върховото си постижение по този показател ... 4 пъти през лятото. Лийдс плати 40 милиона паунда за вратаря Джеймс Трафорд, а Нотингам Форест даде 45 милиона паунда за провалилия се през миналия сезон нападател на Челси Лиам Делап.

После не се чудете, защо английските тимове стигат вече почти неизменно до финалните етапи и в трите европейски клубни турнира.

35% от сделките сега бяха направени между два клуба от Висшата лига. Ако отчетем трансфери на играчи, които пристигат във Висшата лига от по-долни дивизии на Острова, то процентът ще се увеличи до 44. Обянснеието за тези вътрешни сделки са корени в няколко причини – първо, това са играчи, които вече са свикнали с обстановката; второ, понякого това улеснява бизнеса и счетоводството, като някои от клубовете де факто си разменяха играчи и търгуваха помежду си. Астън Вила и Челси например.



Не на последно място – клубовете от континентална Европа сякаш напоследък изкуствено искат повече пари за своите играчи, щом разберат, че към тях има интерес от Албиона и тамошните заможни клубове. И понеже споменахме финансовият феърплей – доста от големите отбори направиха и солидни изходящи трансфери: Ман Сити реализира продажби на обща стойност около 305 милиона паунда, Челси – 382, Нюкасъл – 235, Тотнъм – 137.