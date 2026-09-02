Доброволците предлагат да бъдат активирани от пожарните служби при нужда

Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и ефективно при бедствия. В момента те са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предложението им е да бъдат активирани от пожарните служби.

При пожар, възникнал през нощта например, се губи ценно време, за да бъдат призовани и доброволците.

Георги Влайков, доброволец, "Аварийно спасяване" - Пловдив: "Трябва да се свържат с някой от общината, който може би не е на робота, затова смятаме, че е по-добра възможността пожарната да може да активира и координира доброволците и изпращането им."

И сега общините не решават кога да викнат доброволците, но административно отговарят за призоваването им.

Калин Калапанков, кмет на община Брезово: "Дали е нужно да търсим ние доброволци решават противопожарната служба, ние нямаме компетентността кога е нужно да има доброволци и кога не. В тясна координация винаги сме били с противопожарната служба."

Големият обем документи, които съпътстват активирането на общинските формирования, са пречка и за прехвърлянето на даден отряд от една община в друга.

Георги Влайков, доброволец, "Аварийно спасяване" - Пловдив: "Кметът от едно населено място иска помощ от друго. Той трябва да му изпрати запитване, другият кмет да си активира формированието, да го изпрати на терен."

Калин Калапанков, кмет на община Брезово: "Когато има терени, които са труднодостъпни, пожарната изпитва някакви затруднения и са ни много необходими нашите доброволци."

Заради бюрокрацията често кметовете викат неправителствени доброволни формирования, а не тези към общините.