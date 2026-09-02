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На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците за намаляване на продуктовите такси, внесени от "Демократична България" и приети на първо четене от парламента.

Преминава се от разрешителен към регистрационен режим на дейностите по оползотворяване на отпадъците, а част от контролните функции преминават от Екоминистерството към НАП и митниците.

Въвежда се ново изискване за учредяването на организациите по оползотворяване - поне 51% от капитала им да бъде притежаван от фирмите, които пускат на пазара продукти, които след това стават отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране.

Въпреки че законопроектът беше приет на първо четене с огромно мнозинство - 174 депутати гласуваха "за" и само 7 от ДПС се въздържаха, имаше високо напрежение в рамките на дебата.

То започна още при представяне на мотивите от "Демократична България", които заявиха, че зад оползотворяването на отпадъците години наред стоят сенчести фирми и знакови лица от подземния бизнес, които пък са свързани с лидери на политически партии.

"Прогресивна България" възразиха и обвиниха ПП-ДБ, че докато са били в рамките на управлението на държавата, било то самостоятелно, или в сглобка, са имали достатъчно време да променя този режим.

Божидар Божанов, "Демократична България": "Схемата с продуктовите такси, с оползотворяващите организации, тези, които ги събират, е измислена много отдавна, но през 2024, 2025 г. тя е овладяна от едни сенчести кръгове, зад които стои небезизвестният Таки. Дали около Таки пък са стоели политически ръководители, като Борисов и Пеевски или някой друг, ще оставя на вашето въображение, но можем да направим известна връзка."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Добро утро на опозицията. Искам само да попитам, този картел дали съществуваше преди няколко години. Що не попитате Борислав Сандов като беше министър съществуваше ли картелът? Юлиян Попов като беше министър в сглобката съществуваше ли картелът? А в служебното правителство беше ли? Вашето служебно правителство, на Гюров, пипнаха ли таксите? Да. Ние знаем за проблемите в сектора и ще ги прекратим!"

Асен Василев, ПП: "Таксите бяха 10 пъти по-ниски от сега 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Те бяха увеличени 10 пъти 2025 г., по времето на правителството на Желязков. В момента, доколкото разбрахме, се намаляват 4 пъти. Т.е. остават два пъти и половина по-високи, отколкото бяха 2023 г. и 2024 г. и то не за всички стокови групи. Така че, колеги, нека да подходим конструктивно, да приемем законопроекта, да седнем и огледаме всички групи и да върнем таксите на нивата, които бяха, когато ние управлявахме през 2023 г."

Петър Петров, "Възраждане" :"Вие и вашата партия сте участвали в изпълнителната власт, имали сте мнозинства в поредица от парламенти и сте могли да решите поредица проблеми, свързани с този казус."

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#отпадане на такси за моторни средства #промени в Закона за управление на отпадъците # първо четене #новини в Метрото

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