Теодор Салпаров: Радвам се, че световни звезди ще дойдат на бенефиса ми

Теодор Салпаров не изключва възможността да се занимава с волейбол и в бъдеще. Това призна самият той броени дни преди бенефиса, с който слага официален край на състезателната си кариера.

Волейболният спектакъл ще се проведе на 5 септември в София.

„Никога не казвай никога, така че винаги ако мога да помагам с богатия си опит във волейбола, съм готов. Но, към момента съм далеч от волейбола, което е нормално след като човек приключи съзнателната си кариера. Много се радвам, честно го казвам, за това, че ще дойдат много велики хора от световните звезди. Когато такива хора ти откликнат, осъзнаваш, че те уважават като човек, като човешки качества си оставял през годините добри впечатления“, каза бившият национал.

Сред специалистите, които ще бъдат част от бенефиса на Теодор Салпаров е наставникът на ЦСКА Александър Попов, който сподели спомените си и началото на общия им път.

„Когато показа първо техническите си възможности, след това характера си на боец, много лесно беше да го интегрираме в структурата на отбора. Лидерът не може да бъде посочен от треньора. Той се самоизгражда. Така че в много случаи, особено след като Теодор порасна, вероятно в оборите си е бил такъв“, сподели Попов.

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