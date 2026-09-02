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Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Лисици влизат в дворовете на къщи в села от Родопската яка. В Марково дори са влезли две диви животни, като са останали в градината на хората дълго време. Според живеещите там лисиците не показват страх и настоятелно търсят храна. Няма сигнали до момента за нападнати домашни животни, но въпреки това жителите на селото не крият, че са притеснени, тъй като в дворовете играят и деца, както и домашни котки и кучета.

От местната ловна дружинка коментираха, че няма начин в населено място животните да бъдат отстрелвани. А заради популацията им по това време на годината е нормално да слизат и в населени места.

Лисици са забелязани и в селата Храбрино и Първенец.

#дворове на къщи #родопска яка #лисици

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