Дами в открития Космос: За шести път само жени поправяха Международната космическа станция

За шести път в историята изцяло дамски екип извърши серия поправки по Международната космическа станция.

Американската астронавтка Джесика Миър и французойката Софи Адено бяха в открития Космос около шест и половина часа. През това време бяха сменени соларен рефлектор и камера.

За Миър това е седма космическа „разходка", тя, заедно с друга американска астронавтка - Кристина Кох, бяха част от първата изцяло женска „разходка" през 2019 година. За Софи Адено това беше трето излизане в открития Космос.