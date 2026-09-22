Вещи на Брижит Бардо бяха продадени на търг в Париж за близо 1 милион евро

Лични вещи на покойната френска филмова икона Брижит Бардо бяха продадени за близо 1 милион евро на търг в Париж в понеделник, съобщи ДПА.

Повече от 280 предмета от наследството на Бардо бяха продадени за общо 953 531 евро, включително таксите, съобщи аукционната къща "Millon". Всеки предмет намери купувач.

Търгът в хотел „Друо“ продължи почти девет часа. Около 15 000 души посетиха аукционната къща в шестте дни преди това, за да разгледат личните вещи на актрисата, която почина през 2025 г.

Сред продадените предмети бяха пишеща машина „Оливети“, на която Бардо е написала втория том от мемоарите си, балетни пантофки „Репето“, портрети, плюшени играчки и множество малки вещи от ежедневието.

Цените варираха от 20 до 10 000 евро, като повечето предмети бяха оценени на по-малко от 100 евро. Постъпленията ще бъдат дарени на фондация „Брижит Бардо“ и на единствения ѝ син, Никола-Жак Шарие.

Бардо, която придоби международна слава с филми като „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. Тя се оттегли от актьорската кариера в средата на 70-те години и се посвети на защитата на животните, като през 1986 г. основа фондацията „Брижит Бардо“.