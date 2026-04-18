В зелено: Рядък портрет на Брижит Бардо отива на търг

Рядък портрет на иконата на френското кино Брижит Бардо, нарисувана от поп арт художника Анди Уорхол отива на търг.

Квадратната картина в смарагдовозелено е един от осемте портрета на Бардо, изработени от Уорхол през 1974 година по поръчка на бившия ѝ съпруг. Тя е една от двете, на които актрисата е с червени устни.

Творбата е оценена на минимум 14 милиона долара. Тя беше изложена за кратко в Париж преди да бъде продадена на търг в Ню Йорк през май. Брижит Бардо почина на 91 години през декември м.г.