Христо Мусков в предаването "Аз съм"

Христо Мусков е поредният герой в предаването на БНТ 3 "Аз съм".

Той е непобеждаван шампион на България в стронгмена, четирикратен световен и петкратен европейски шампион по силов трибой.

"Спортът почна от много малка ранна възраст. Баща ми беше футболист на столичен отбор, а майка ми гимнастичка. Цял живот съм закърмен в спорта. Пет години бях състезател по плуване. Бях слабичък и исках да кача маса. След плуването започнах да влизам във фитнес зали и преоткрих щангите. Така се допрях до силовия трибой", сподели тежкоатлетът.

На европейското първенство в Полша българският състезател постави рекорд в мъртва тяга - 342,5 кг.

"Още след 2-3 години станах републикански шампион. От 2014 година се състезавам само на международни състезания. Станах многократен републикански шампион, многократен победител във всички състезания. Реших само в чужбина да се състезавам. Искам да прескоча по-голямата летва на международно ниво. От 2016 година нямам загуба на международно състезание, четири пъти световен и пет пъти вече съм европейски шампион. На европейското първенство по мъртва тяга в Полша станах европейски шампион. Направих рекорд в мъртва тяга 342,5 кг. Хората не правят разлика, защото аз съм и в стронгмена, където правя по-големи щанги, но там имаме екипировка, имаме фитили, които улесняват малко самото вдигане. На силовия трибой сме на голи ръце, още съм със скъсани мазоли. Всичко е истинска сила и направих европейски рекорд на мъртва тяга", допълни Мусков.

Българският състезател предпочита да се състезава в чужбина, защото не открива конкуренция в България.

"Силовият трибой, за жалост, не е толкова разпространен в България, но по света хората много се интересуват. Изпълняват се три упражнения - клек, лежанка и мъртва тяга. Като в щангите, но не са две упражнения, а три. Преди бях в категория до 110 кг, след това до 125, а сега до 140. В Българя не се състезавам, защото не смятам, че има конкуренция", добави стронгменът.

Според него големите постижения тепърва предстоят, макар мнозина да твърдят, че на 40-годишна възраст не може да постигне върхови резултати.

"Когато отидох на стронгмен, разбрах, че има много по-силни хора. В България нямаме кой знае каква база. С подръчни материали стигнахме до най-високото ниво. На 40 години правя най-големите ми щанги и най-тежките постижения. Участвам в най-високото ниво на Шампионска лига. Чувствам се добре и мисля, че мога да покажа още. С желание, труд и упоритост абсолютно всичко е възможно. Това са клишета, но и реалности", завърши Мусков.

