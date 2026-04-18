Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)

Електрически автобус от градския транспорт в Хасково помете три паркирани коли на улица "Панорама".

Инцидентът станал около 7:00 часа тази сутрин.

Шофьорът на електрическото превозно средство по линия № 3 загубил контрол над него и се блъснал в автомобилите, които при удара са се преобърнали и са застанали една върху друга.

Няма пострадали хора при инцидента. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Щетите тепърва ще се изясняват. Градският транспорт в Хасково е на общинското дружество "Тролейбусен транспорт".