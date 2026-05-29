След разпита на Ерол Мюмюн: Проверяват строежа на приют за бездомни животни

Община Кърджали днес работеше нормално, а кметът Ерол Мюмюн беше на работното си място след вчерашната полицейска проверка, при която той даде обяснения. От администрацията са били иззети папки с документи и са съставени протоколи. По неофициална информация се проверява строителството на приют за безстопанствени животни край село Седловина.

Обществената поръчка за изграждането на приюта е спечелена от фирма, която е единствен кандидат в процедурата. Строителството започва в края на 2024 г. и по проект трябва да завърши в края на 2026 г., с възможност да приюти над 1000 бездомни животни.

Но действията на полицията са приключили още снощи. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн днес беше на работното си място.

Вчера за друг европейски проект беше разпитан и Милко Багдасаров – общински лидер на БСП и бивш директор на училище „Петко Рачов Славейков“. По проект за разширение на училището проверка е установила, че авансово са били платени 800 000 лева, а дейностите не са започнали.

Милко Багдасаров: „Строителството, докато аз бях там, беше направено, изкопните работи бяха направени. След това се е наложило да се направят някои допълнителни неща, които не са направени от страна на новото ръководство и строителството е спряно в момента. Но строителят си е жив и здрав, парите са у него.“

Днес прокурори от Окръжната прокуратура в Кърджали излязоха с позиция в защита на своя колега Дафин Каменов, който беше посочен от вътрешния министър като магистрат, осуетил процесуални действия. А самият Каменов заяви в отговор, че ще защити по съдебен ред накърненото си име и репутация.