Мъж е с опасност за живота след падане отвисоко, докато санира сграда в Сливен

Мъж е в тежко състояние и с опасност за живота след падане от сграда в Сливен. Сигналът за инцидента е подаден около 14.30 часа в дежурната част на Районното управление.

По първоначални данни пострадалият е извършвал дейности по саниране. На мястото веднага са изпратени полицейски екипи и разследващ полицай, които извършват оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Пострадалият работник е приет в болницата в изключително тежко състояние. От лечебното заведение в Сливен съобщиха, че при падането от височина мъжът е получил тежка травма. В момента хирургични екипи извършват спешна операция в опит да стабилизират състоянието му.

