Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче

Окръжна прокуратура – Благоевград протестира определението на съда, с което бе отказано налагането на мярка „задържане под стража“ на обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишно момиче.

Според държавното обвинение към момента са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия към настъпилия тежък резултат. По делото продължават активни процесуално-следствени действия – разпити на свидетели и назначаване на нови експертизи.

От прокуратурата посочват, че всички събрани доказателства ще бъдат анализирани в тяхната цялост, като при необходимост може да бъде прецизирана и правната квалификация на обвинението.

Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.