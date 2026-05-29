Семейството на загиналото в Благоевград 16-годишно момиче организира бдение пред Съдебната палата в града

Изтича тридневният срок, в който прокуратурата в Благоевград може да обжалва решението на съда да бъде освободен 20-годишният студент, обвинен в убийството на 16-годишното момиче.

Мотивите на съда той да бъде освободен без мярка за задържане са, че няма достатъчно доказателства за неговата вина.

Бащата на момичето - Стойне Стойнев разказа пред БНТ, че разполага и със снимки, които по думите му показват, че нараняванията на дъщеря му не са само от падането от високо.

Под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград полицията продължава работа по събирането на факти и материали, свързани с трагичния инцидент в ранните часове на 24 май.

Днес следобед пред Съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира мирно бдение.