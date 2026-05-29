Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България

Обявената от премиера Румен Радев новина, че Брюксел започва процедура по свръхдефицит предизвика реакции в Народното събрание.

ГЕРБ не се съгласиха с обвиненията с аргумента, че когато те са управлявали, техният бюджет през 2025 г. е покрил Маастрихтиските критерии и призоваха новата власт да не търси в тях вината, а спешно да предложи бюджет за 2026 г., който да избегне тази процедура.

От "Демократична България" припомниха, че протестите, които свалиха кабинета "Желязков", са заради нереалистичния бюджет на предишната власт и предложиха своите десни мерки.

Бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме Промяната" Асен Василев беше по-оптимистичен. Той заяви, че държавата има рекордни приходи по събираемостта, т.е. тя има потенциал при едно разумно планиране на разходите в бюджет 2026 да избегне наказателната процедура и мониторинга.

От "Възраждане" очаквано видяха причините за ситуацията във влизането ни в еврозоната.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Знаете, че България с още други 15 държави - членки на Европейския съюз, се ползват дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана, за 2025 г. България ще спази изискванията на Маастрихтиските критерии за дефицит от 3%. Така че не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации, с откровени лъжи. Що се отнася до неговите твърдения, че сме манипулирали данните за да влезе България в еврозоната, това категорично не е вярно." Йордан Иванов, "Демократична България": "Демократична България" сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит. А именно, на първо място, освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. На второ място, държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Какъв е изход от тази ситуация, теглене на дълг? Не, изход от тази ситуация не е теглене на дълг. Изход от тази ситуация е бюджетът за тази година да бъде приет при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, за тази година сме окей." Цончо Ганев, "Възраждане": "Ситуацията, в която се намираме ние, със съжаление ще го отбележа, е очаквана от "Възраждане". Предупреждавахме, че влизането ни в еврозоната ще бъде изключително тежко и цената ще я платим всички ние като граждани, защото цените ще станат по две и те станаха по две."

