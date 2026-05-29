Продължава размяната на удари между Русия и Украйна

Поредна нощ на размяна на удари между Украйна и Русия. Дронове са атакували Одеска област. Засегнат е турски кораб, излизал от пристанището на Одеса. Двама моряци са откарани в болница.

По данни на генералния щаб в Москва през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са свалили над 200 дрона. Във Волгоградска област има жертва.

Според Кремъл, Европейският съюз не може да бъде посредник в преговорите с Украйна, защото Брюксел е страна в конфликта.

Еврокомисарят по разширяването Марта Коса заяви, че Европейският съюз трябва да промени правилата за членство, за да се съобрази с интересите на Украйна, но според нея, искането на президента ВолодИмир Зеленски за присъединяване през 2027 е неизпълнимо.