72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния

Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар.

Атаката е станала около 2:00 часа през нощта. Преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RO-ALERT, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации.

Това не е първият случай на руски дрон, паднал на територията на Румъния, в конкретния дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд.

В хода на операцията са били евакуирани 72 души.

Румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Румъния ще предприеме всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на по думите им "сериозното нарушаване на международното право". От Букурещ са отправили искане към НАТО за ускоряване на доставките на системи за сваляне на дронове.

Само един метър по-надолу и щетите са можели да бъдат много по-големи, защото всички блокове в Румъния са газифицирани. След падането на дрона върху покрива на блока е избухнал пожар, който е обхванал апартаментите на последния етаж.

Хората, които са били евакуирани, са настанени в други жилища. Очаква се румънското Министерство на отбраната да даде пресконференция в 8:30 часа.

Вече имаше редица официални изявления. Румъния, както и България със служебното си правителство преди месец-два, сключи споразумения за сътрудничество с Украйна в областта на дроновете. Очаква се това сътрудничество да бъде използвано именно за защита на региона в Румъния, който непрекъснато е подложен на подобни инциденти. Става дума за дронове, които идват основно от Крим през Черно море. Много често те навлизат над румънска територия, над делтата на Дунав, и атакуват, както вече съобщи румънското Министерство на отбраната, цивилни и инфраструктурни обекти.

По официални данни досега 47 дрона са паднали на територията на Румъния.

През изминалата нощ два изтребителя F-16 са били вдигнати във въздуха и са имали разрешение да свалят дрона. По думите на властите обаче е изключително трудно дрон да бъде свален с изтребител. Освен това Галац е град с около 250 000 жители и се намира много близо до украинската граница, което е направило невъзможно предприемането на атака нито от самолетите, нито от хеликоптера, който също е участвал в операцията.